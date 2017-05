Las secuelas que le han quedado a María Teresa Campos tras el ictus cerebral

María Teresa Campos sigue recuperándose de la isquemia cerebral que sufrió el pasado 16 de mayo. La presentadora se repone en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de las secuelas que le han quedado tras una interrupción del suministro sanguíneo al cerebro: "El médico ha puesto en la puerta de la habitación un cartel en el que se lee 'prohibido las visitas, por prescripción facultativa'", comentó su hija Terelu Campos este lunes en Sálvame.

La hija mayor de la Campos agradeció las muestras de cariño que está recibiendo y se disculparon porque su madre no coge el teléfono y no recibe visitas en el hospital: "Que nadie se sienta molesto, sé que la gente lo hace porque la quiere". Durante su charla con Paz Padilla, admitió que tanto su hermana Carmen Borrego como ella misma no están siendo todo lo estrictas que deberían en ese sentido y que, por respeto a la gente que quiere a su madre, están respondiendo a todos los mensajes y llamadas, tanto en sus móviles, como en el de su madre.

Según confesó Terelu, lo que necesita su madre en estos momentos es "tranquilidad", debido a las secuelas que le han quedado tras el ictus y que la obliga a llevar un ojo tapado: "Le ha afectado a la visión. Solo en la visión compartida de los ojos es cuando no ve. Si le tapas un ojo, ve, si le tapas el otro ojo ve. Tiene que hacer ejercicio para recuperar".

Además este fin de semana, Terelu conoció a Maximiliano, hijo de Bigote Arrocet, que visitó a María Teresa Campos en el hospital para hablar sobre la decisión de no contar lo ocurrido al humorista, que se encuentra concursando en Supervivientes: "El abrazo con Maximiliano, hijo de Bigote Arrocet, al que no conocía, fue hermosísimo". María Teresa reiteró a Maximiliano su intención de no avisar a su pareja ya que la evolución está siendo favorable. Sin embargo, el hijo de Bigote sabe cuál será la reacción de su padre cuando conozca la noticia: "Dice que está preocupado y que nos va a pedir cuentas a todos, pero sabe que decírselo puede disgustar a Teresa y no lo va a hacer", confesó Terelu.