Bigote Arrocet se convirtió hace una semana en el flamante ganador de una prueba de recompensa en Supervivientes por la que se le premió con un desayuno compuesto por zumo de naranja, café y tostadas durante tres días y acompañado por otro concursante a su elección. Sin embargo, una confusión ha hecho que el humorista se ponga en huelga de hambre y rechace el premio.

Durante la prueba, Bigote creyó haber oído que el premio incluía también huevos fritos y bacon, además de todo lo anterior: "Esto no fue lo pactado. Si no viene así mañana, no me lo como y punto. Para que así cumplan lo que dijo". Incluso también criticó el zumo de naranja que le había facilitado la organización del concurso al no ser recién exprimido.

Este martes, la presentadora Lara Álvarez mostró su disgusto por la reacción de Bigote y explicó la verdad de lo expuesto durante la prueba: "Malinterpretó mis palabras o, más bien, se las inventó. Me da muchísima pena. Edmundo ha amenazado con hacer huelga de hambre hasta que dejen de engañarle. En ningún momento dije huevos con bacon, aunque me encantaría dárselo a los concursantes. Hoy Edmundo ha cumplido sus palabras y no se ha comido el desayuno".

Este jueves,Bigote y Lara se verán las caras y tal y como confirmó Jorge Javier Vázquez, el programa le mostrará al concursante las imágenes que demuestran que en ningún momento salieron esas palabras de la boca de la presentadora. Por su parte, Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, reconoció el error de Edmundo y deseó que pida disculpas cuando vea lo que sucedió realmente.