María José Campanario sufre una recaída y vuelve a ser ingresada

María José Campanario sufre desde hace años fibromialgia, una enfermedad por la que sufre dolor muscular crónico de origen desconocido y ahora, ha vuelto a ser ingresada en una clínica de Jerez tras sufrir un nuevo brote. Según desveló Sálvame, la mujer de Jesulín de Ubrique ingresó el domingo por los fuertes dolores que lo provocaba el agarrotamiento de los músculos.

Al parecer, la medicación que recibe a diario ya no le hace efecto y necesita una bastante más fuerte. Además, habría pedido una segunda opinión a médicos de otras clínicas fuera de la ciudad gaditana preocupada por el dolor y porque ya lleva demasiado tiempo de baja laboral. Preguntado por el estado de salud de su mujer, el torero contestó que si tiene que hablar "lo hago en el ¡Hola!".

La locura se desató el plató cuando José Antonio León contó que Campanario está muy molesta con uno de los colaboradores del programa por decir que "tiene la enfermedad que se merece". ¿Quién dijo tan hirientes palabras? Ninguno de los colaboradores admitió haberlo dicho, ni siquiera Belén Esteban, que llamó en directo muy indignada. "Me siento fatal si alguien lo ha podido entender así, no le deseo el mal a nadie. Cuando a mí me sube el azúcar no le hecho la culpa a nadie". Y siguió: "Cuando nos conviene, hay que atacar de la manera que sea. Que se recupere pronto. Si no querían que hablara, que no hubieran nombrado a mi hija", dijo Belén refiriéndose a la famosa re-boda que preparan el padre de su hija y Campanario para este verano.