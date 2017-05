Primeras imágenes de la salida del hospital de María Teresa Campos

La periodista María Teresa Campos, de 75 años, recibió durante la mañana de este miércoles el alta médica tras permanecer ingresada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid desde el pasado 16 de mayo, cuando sufrió un ictus que, según su hija Terelu Campos, le ha afectado a la visión pero no a la movilidad ni al habla. La veterana presentadora ha permanecido desde el 16 de mayo, primero en la Unidad de Ictus y, desde el pasado jueves, en una habitación en la que el equipo médico tuvo que restringir las visitas.

Desde que sufriese el ictus, la veterana televisiva, que recientemente despidió su programa ¡Qué tiempo tan feliz! tras más de 660 emisiones y firmó un contrato de larga duración con Mediaset, ha recibido numerosas muestras de cariño tanto en las redes sociales como a través de sus hijas, según han asegurado ellas en varios programas de Telecinco.

Por su expreso deseo, no se ha informado de lo ocurrido a su pareja, Edmundo Arrocet, que está concursando en Supervivientes: "Decidiré si lo hago según me vaya encontrando. No quiero asustarlo innecesariamente ni que se retire de algo que sé que le hacía muchísima ilusión. Me opuse a que concursara en Honduras, pero es su vida y siempre decía que quería probar si se mantenía como trece años atrás, cuando compitió en una experiencia parecida. Ya decidiré si le advierten de lo ocurrido esta semana, dependerá de cómo me encuentre y cómo evolucione los próximos días", reveló a Jesús Mariñas durante una visita al hospital.

Evoluciona favorablemente

Según informan desde el hospital, su evolución ha sido muy favorables durante esta semana. María Teresa Campos estuvo consciente, hablaba sin dificultad y podía moverse a las pocas horas de sufrir el ictus. Aún así Terelu reveló que tenía afectada la visión: "Si se tapa un ojo, ve. Si se tapa el otro ojo, ve. Solo en la visión compartida de los ojos es cuando pierde la focalización y te ve doble, triple… y no puede caminar así". Losmédicos le han aconsejado mantener uno de los ojos tapados para no sufrir los desequilibrios propios de esta parestesia ocular.