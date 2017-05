Pilar Eyre desvela la verdadera edad de Ana Obregón

Hace unos días, Ana Obregón volvió a regalarnos uno de sus míticos posados en biquini –y triquini–, esta vez como protagonista de la portada de la revista Playboy a sus ¿62 años? Unas fotos en las que la actriz muestra su lado más sensual: "No me siento conejito de Playboy. Lo que sí puedo decir es que me siento muy orgullosa de ser portada de la revista porque hay muchas chicas más jóvenes y despampanantes. Cuando me llamaron me dijeron que querían una persona con una trayectoria profesional para cambiar un poco esa línea editorial. Una mujer con una edad, con un currículum, madre, que no va a ser solo la conejita sexi", comentó para Chic.

Esta semana, Pilar Eyre habla en su columna de Lecturas sobre el reportaje de Obregón: "¡62 años y portada de Playboy!", escribe. En tono jocoso la humorista pone en duda la edad de la actriz: "Pero Ana, que tenemos memoria, que hay periodistas que (desgraciadamente) no hemos nacido ayer. Si mis cálculos no fallan, y ciertas investigaciones que hicimos para La máquina de la verdad de la que fuiste protagonista no andaban erradas, tienes 65 años".

Pero lejos de dar importancia el pequeño engaño de Ana, Eyre asegura que "es algo que no hace más que acrecentar tu grandeza. (…) Compañeras tuyas del colegio nos contaban que eras fantasiona, lista y coquetuela. Como llevas tantos años quitándote años, has debido correr un poco todos los sucesos de tu vida. Estás estupenda, y no me preguntes cuántos años tengo yo que también te mentiré".