Mucho más calmada que en su última aparición ante los medios de comunicación, Paula Echevarría amadrinó la presentación del proyecto Smartgirl de Samsung, momento que aprovechó cuando le preguntaron cómo se sentía. "Estoy muy bien, trabajando, tranquila y rodeada de buenos amigos; con ganas de vacaciones, pero hasta el momento no hay nada planeado", declaró.

Paula mantuvo en todo momento que su matrimonio estaba exactamente igual que hacía un mes. "De momento, no hay planes de enviar ningún comunicado anunciando nuestra separación. Se han dicho muchísimas mentiras. Mi estado civil es feliz y casada". Así lo definió.

La actriz sí dijo de manera muy clara que tanto ella como David están abiertos a una reconciliación. "Todo está igual, ni para delante, ni para atrás. David y yo estamos tranquilos, nos tomaremos el tiempo que sea necesario, para ver qué ocurre, no vamos a precipitarnos ninguno de los dos".

Paula se negó a responder ante la pregunta de que sí era verdad que había un acuerdo legal en caso de divorcio. "No pienso entrar en eso". Como también dijo que acerca de un contrato de confidencialidad, que no nos lo creyéramos. "Se han dicho muchísimas mentiras, sobre todo a cerca de David,".

Respecto a su hija Daniella, dijo que se encontraba muy bien, que estaba ajena a todo y feliz pensando en su Primera Comunión. "Es un acto muy íntimo y familiar. Será privada y súper intima", explicó.

Paula explico que mantiene contacto con su marido, habla con él, y se envían WhatsApp, y desmintió de manera rotunda que haya visitado a un abogado matrimonialista. "Confío en que las cosas se arreglen, y que nuestra hija esté feliz. Hay que dejar que todo fluya, y no forzar nada. No ha habido un final fatal, es más no hay ningún final. Y sí lo hay, a lo mejor enviamos un comunicado. A David le han puesto como el malo de la historia, y me parece muy injusto, yo le defiendo a muerte. En nuestro matrimonio las cosas se tambalearon y estamos en un periodo de reflexión. Yo intento ver siempre el vaso medio lleno. Los dos estamos sufriendo por igual, y la gente de nuestro entorno".

Antes de finalizar su encuentro con la prensa, aclaró la razón del por qué no llevan ninguno de los dos la alianza de casados. "Hace años por una serie de circunstancias decidimos quitárnoslos. A David se le salía del dedo por todo lo que adelgazó, y no podía trabajaR con el anillo puesto".