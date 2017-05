El feminismo de Paula Echevarría y su "chocho" la convierten en 'trending topic'

La rueda de prensa que ofreció Paula Echevarría este jueves para promocionar el nuevo teléfono móvil de Samsung no ha dejado indiferente a nadie. Era inevitable que los periodistas convocados no le preguntaran por su separación de David Bustamante, pero algunas preguntas han dado en el clavo para sacar el lado más reinvindicativo de la actriz.

Ella misma ha querido dejar claro que su felicidad no depende de tener un hombre a su lado: "Yo sí creo en los cuentos de hadas, pero creo que la princesa también puede ser muy feliz sola. No necesita un príncipe que la rescate, ahí ha cambiado el cuento. Querer ser válida, querer tener tu trabajo y querer tu posición y tu vida aparte de una persona con la que convivas no es ser feminista, es querer ser persona", dijo.

Fue entonces cuando un reportero le pregunto "cómo se consigue eso estando a la sombra de alguien", una cuestión que descolocó por completo a Paula. "¿Quién estaba a la sombra de quién?, dijo devolviéndole la pregunta al reportero, quien le aclaró que "ahora tiene un protagonismo que antes no tenía". En un momento, parecía que le habían pedido que no contestara, pero ella quiso hacerlo: "Eso me lo he ido ganando con los años, con trabajo y siendo una SMARTgirl (en referencia a la marca que promocionaba), no siendo un chocho", una respuesta que arrancó los aplausos de algunos presentes en la sala.

Sin embargo, unas declaraciones recogidas por la web Zeleb, han puesto a Paula en la lista de trending topic española. "Yo me defino como persona. Yo creo que no hay que ser feminista ni machista, yo creo que los extremos nunca son buenos ni para un lado ni para el otro", dijo ante la pregunta de si se considera feminista.

"No creo que haya que ir a las barricadas todo el rato." Según ella, "han sido muchos años de lucha donde sí ha habido mucho feminismo, pero llegados a este punto ya no tenemos nada que demostrar. Ya todo el mundo sabe que nos valemos por nosotras mismas, salvo excepciones".

La actriz ha sido sometida a un habitual linchamiento en Twitter:

Paula Echevarría: "Ni feminista ni machista, hay que ser persona" pic.twitter.com/cPFrWPnQ98 — Said (@saitoel) May 25, 2017

Que dice Paula Echevarría que no hay que ser machista ni feminista, que hay que ser imbécil. Como ella. pic.twitter.com/XqzRugDxcV — Protestona (@protestona1) May 25, 2017