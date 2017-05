María Teresa Campos está casi recuperada y se encuentra de muy buen humor. Así lo ha demostrado este jueves en una entrevista telefónica que ha ofrecido a El Programa de Ana Rosa. Descansando en su casa y acompañada de sus dos hijas, la presentadora aseguró que "cuando la vida te da un susto, se cambia".

Teresa reconoció su sorpresa por la gran cantidad de apoyo que ha recibido durante sus días de ingreso a causa de una isquemia cerebral: "Uno hace y luego, a veces recoge lo que hace y a veces no, porque la vida no es siempre justa. Conmigo lo ha sido y no me puedo quejar y verlo así tan patente, el cariño de todos, de los compañeros y gente de la calle. Por eso yo no me podía ir sin saludar". Y agradeció el cuidado de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, que se han mantenido a su lado en todo momento: "No lo mencioné, pero lo son todo para mí (…) Si me ven hablando contigo me regañan, lo que no quieren es que yo me emocione porque todas esas cosas no son buenas".

Teresa también aprovechó para aclarar su problema de visión a Ana Rosa Quintana: "Quiero matizar una cosa. Yo veo con los dos lo mismo, pero tengo que cerrar el otro. Hay que esperar un poquito y si no se recupera solo, te lo recuperan ellos con unas técnicas. Me lo voy a tomar con toda la paciencia del mundo, pero veo con los dos ojos. No he perdido la visión ni veo borroso, veo doble cuando abro los dos ojos. Por ejemplo, ahora te veo con el ojo izquierdo y ahora con el derecho y si abro los dos, te veo tres veces". "Estarás ligando mucho guiñando el ojo todo el día", le respondió también divertida Ana Rosa.

La veterana presentadora comentó antes de despedirse, la gran lección que ha aprendido durante estos días: "Hay que saber valorar las cosas que merecen la pena y qué cosas no".