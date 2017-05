Una garrapata lleva a Alec Baldwin al borde la muerte: "Pensé que no iba a vivir"

Alec Baldwin declaró el pasado domingo durante una gala benéfica de la fundación Bay Area Lyme, según informa la revista People: "Pensé que no iba a vivir. Estaba solo en casa, me acababa de divorciar de mi primera esposa. Yo estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto".

El actor confesó que, desde hace más de un lustro, sufre la enfermedad de Lyme, producida por la bacteria Borrelia burgdorferi que transmiten las garrapatas. Esta dolencia la han sufrido otros famosos como Richard Gere, Thalia o Avril Lavigne.

Baldwin dijo que, cada mes de agosto desde 2011, padece los síntomas de la enfermedad, "similares a los de la gripe", y que suda "a muerte" en su cama.

Gracias a la intervención del actor, la fundación Bay Area Lyme recaudó hasta 800.000 dólares, que irán destinados de forma íntegra a la investigación de la enfermedad.