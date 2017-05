Ángel Garó se defiende y explica la verdad sobre su detención

El humorista Ángel Garó, que se hizo muy conocido en los noventa gracias a su participación en el programa Un dos tres, fue detenido este miércoles acusado de agredir a una persona que dice ser su pareja. El Juzgado de Instrucción número 11 de la ciudad de Málaga dejó libre con cargos a Garó al día siguiente de su detención. LOC de El Mundo ha hablado con el humorista, que ha explicado la realidad sobre el asunto y niega "taxativamente" los hechos: "Esa persona tiene problemas psíquicos y está en tratamiento. Lo que ha ocurrido es mentira y tengo testigos. Se demostrará todo en el juicio", afirma el humorista.

Cuando le preguntan si conoce a la persona que le ha denunciado se muestra muy claro: "Por supuesto. Hace año y medio que le venimos cuidando. No sólo yo, también otras personas. A cualquiera que haya maltratado a su pareja, viene la Policía y te recoge. Pero mira qué malo he sido que hasta el juez ha dicho que me vaya a mi casa. (…) Sin orden de alejamiento, nada. Yo no he agredido a nadie. No soy un maltratador".

También afirma que tiene testigos de los hechos y que puede demostrar su testimonio: "Hay actrices, actores y gente muy importante, pero no voy a decir nombres. Son unas 10 personas. Lo que se ha dicho no es cierto. Nadie se merece que, antes de saber cómo va a acabar esto, termine como un delincuente. Una persona con problemas ha cometido un fallo. Porque le tengo compasión. ¡Compasión! Pero no contrastar la noticia. ¿Usted se cree que una persona que pone el teatro en pie en una obra de caridad pega a alguien? ¡No me lo merezco!".

El humorista cada vez se pone más nervioso: "Nadie dice mi obra de caridad cuando mi caché es de 25.000 euros? ¿Nadie sabe que soy Hermano de Honor del Cautivo y Escudo de Oro? ¿Nadie sabe que he recogido la medalla más importante de mi ciudad? Esta noticia tan cruel. Sin contrastar y sin decir nada bueno. ¡No se hace eso! ¡No me parece correcto! No me extraña que mi amigo Antonio Banderas haya hecho un corte de mangas a esta ciudad".