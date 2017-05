Almudena Pariente, la tercera Carrillo en discordia

Acudió como defensora en plató de su hermana Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, durante su estancia en Supervivientes y se convirtió en la "mejor defensa posible de una concursante". Así definió Jorge Javier Vázquez a Almudena Pariente, que lejos de defender lo indefendible, se mostró crítica hacia la actuación de su hermana y su sobrina en el concurso: "En todo momento he dicho la verdad, y se me ha notado que no estaba haciendo un papel", comentó esta semana en la revista Semana. Almudena se casó en 1989, y pasó sus primeros años en Salamanca, desde 1992 se trasladó a Valladolid. Tiene dos hijas, la mayor de ellas, Almudena, es la defensora de Alba Carrillo en plató.

Siempre centrada en los contenidos del reality, en todo momento ha evitado hablar de la vida privada de su hermana, incluso llegó a decir que no sabía en que trabajaba su cuñado Carlos Carrillo: "Son momentos para disfrutar de los tuyos más que preguntar, por eso, no lo sabía. Ahora él no está haciendo nada, pero sí que ha trabajado. A finales de los 80, cuando estaba más cerca de ellos, trabajó", afirma en la publicación.

Aunque le costó decir sí a defender a su hermana en plató, debido a lo incómoda que se siente delante de las cámaras, finalmente aceptó por los "lazos" que las unen: "La decisión de elegirme a mi es porque se siente más a gusto conmigo y puede venir de hace diez años. Sin buscarlo se fraguó un sentimiento especial entre las dos, nos buscamos y necesitamos mucho, procuramos vernos…".

Lo que sí sorprendió a Almudena Pariente fue la curiosa relación de amor-odio de su hermana y Alba Carrillo, aunque defiende que se trata de "un momento puntual que espera que pase pronto". "Recuerdo la carta tan bonita que Alba escribió a su madre al volver de Estados Unidos; yo sentí que el día que mis hijas lo hicieran conmigo, me podría morir tranquila". Incluso llega a sugerir que podrían recurrir a ayuda profesional para arreglar sus problemas: "Suena fuerte, pero un consejo no les vendría mal. Tal vez ella no vean que se encuentran en un punto crítico y alguien puede ayudarles a averiguar de dónde viene toda esta situación".