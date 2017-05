La mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, sigue ingresada en el hospital por la recaída en la enfermedad que sufre desde hace mucho tiempo, la fibromialgia. Pero la odontóloga sigue muy activa en sus redes sociales y, para demostrarlo, el curioso mensaje que dejó a la vista de todos sus seguidores en Insagram.

Las horas pasan muy lentas en el hospital. Mientras espera que le den el alta y continúa recuperándose poco a poco, María José Campanario pasa el tiempo interactuando con sus seguidores y viendo la televisión.

La publicación de Campanario | Instagram

Ella misma lo deja claro en sus publicaciones. La última de ellas dedicada a unos comentarios que hizo Jorge Javier Vázquez en Sálvame, mientras se hablaba de que –precisamente– Campanario era muy activa en redes y afirmó que "iba a seguirla en Instagram".

Pues bien, parece ser que este hecho aún no se ha realizado y que la Campanario lo está esperando como agua de mayo... ¿o está siendo irónica? "No entiendo cómo no me sigue aún mi más mejor amigo @jorgejaviervazquez #conloqueyoséquemequiere", se podía leer en la imagen. La descripción también iba dirigida al presentador "Y lo que nos íbamos a reír..." #ejem

Campanario es amada y odiada a partes iguales. En repetidas ocasiones ha tenido que pedir que "la respeten" tanto a ella como "a sus fans" y que no va a permitir que se metan, ni con ella ni con sus seguidores, porque es víctima constante de ataques de usuarios de la red social.

Mientras tanto, Jesulín se ha separado en algún momento de su mujer para hacer frente a sus compromisos profesionales, ocuparse de sus hijos e, incluso, acompañar a Víctor Janeiro en su tarde de toreo.