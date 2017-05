Cómo es Lucía Pariente en las distancias cortas (y su sorprendente habilidad)

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Paloma Barrientos, Daniel Carande y Emilia Landaluce para analizar todos los temas de la actualidad social. Que se centró en la madre de la modelo Alba Carrillo, Lucía Pariente, de nuevo en España y en el candelero de los medios de comunicación tras ser expulsada de Supervivientes.

La periodista Paloma Barrientos pudo pasar unas horas con ella, que se ha hecho famosa por un carácter tan explosivo o más que el de su hija, durante la gala de esta semana que tuvo lugar en los estudios de Telecinco. Y confirmó que la madre de Alba es toda una fuente de anécdotas, desde las que se refieren a su vida pasada hasta las que ha dado lugar durante el reality desarrollado en Honduras.

Lo primero de todo, Barrientos alabó el formidable físico de la madre de Alba Carrillo. Lucía Pariente, de 54 años, "vestía pantalones vaqueros, algo de tacón pero justo, y camisa Liberty; muy mona y con un tipo estupendo". Tanto es así que apenas se notaba su paso por una prueba física tan dura como la del reality emitido por Telecinco, que suele provocar que los concursantes regresen mucho más delgados y deslucidos.

"Sabía que estaba trabajando, pero no sabía en qué. Pero es que ella es visitadora del gas, hace las lecturas del contador. Y le dije que qué suerte eso de ser manitas". Según la periodista, lo que demuestra que la madre de Alba Carrillo es la "sensatez personificada" es precisamente eso: que sea capaz de mantener su trabajo habitual pese a formar parte de un programa de tanta audiencia. "Me dijo: esto dura lo que dura, y por eso sigue trabajando".

Además, también contó detalles de su casi desconocido esposo, que se ha hecho popular por, precisamente, no querer saber nada del mundo del espectáculo del que ahora forman parte madre e hija. Y cómo lleva que ella sea, sin ningún lugar a dudas, la "manitas" de la casa. "Me contó que a su marido le parece muy bien y no está agobiado. Se dedica a cosas que no me especificó", explicó al respecto de él.

Y es que esta semana, Almudena Pariente, su hermana, dejó caer una frase en una entrevista que resultó de lo más polémica y arrojó nueva luz sobre el cabeza de la familia Carrillo: dijo que el padre de Alba y marido de Lucía "había trabajado en algo en los ochenta", sin más.

Lucía Pariente contó a Barrientos que esa misma mañana había estado "limpiando la piscina, arreglando la depuradora, y cada cosa que me contaba más me fascinaba". Pariente en persona va a cambiar la luz de la piscina a la vivienda familiar, y van a ser "luces de colores". Sin duda, la familia de Alba Carrillo está hecha para el mundo de las tertulias del corazón.