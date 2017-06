El comentario de Paula Echevarría a Bustamante que nos confunde todavía más

Lo que está sucediendo en el matrimonio de Paula Echevarría y David Bustamante solo lo saben ellos. Pero, mientras ambas partes aclaran abiertamente la situación, son muchas las voces que apuntan a una separación definitiva mientras otras las que hablan de una segunda oportunidad, como su amigo común Poty, que apuntó a una serie de encuentros clandestinos entre la pareja.

Sea como sea, lo que sí es real es que ambos siguen compartiendo un lazo de unión muy fuerte, su hija Daniella. Por la pequeña ambos mantienen una buena relación dentro y fuera de su hogar. Por esa razón, no es de extrañar que se dejen comentarios en sus respectivas redes sociales que han sido interpretados como signos de un posible acercamiento entre ambos.

Si hace unas semanas la propia Paula comentaba una fotografía del cantante con su hija, ahora lo ha vuelto a hacer bromeando en una instantánea donde Bustamante sale con el maquillador, Miguel A. Álvarez. Este mismo fue relacionado con la propia actriz días después de conocerse su ruptura matrimonial. Un supuesto affaire que provocó la risa más que el enfado en Echevarría.

Ahora, mientras David Bustamante graba su nuevo videoclip al lado del maquillador y del resto de su equipo, la 'it girl' ha decidido hacer un acercamiento público a su expareja y mostrar que las cosas no son tan malas como las pintan.

Con este "¿qué haces con mi guaperas?", Paula echa por tierra a todos aquellos que aseguran que no quiere saber absolutamente nada del padre de su hija. Y es que así lo explicaba Kiko Matamoros el pasado martes en Sálvame: "Estoy en condiciones de afirmar que la pareja no va a volver. Paula ha tomado la firme decisión de no retomar su relacion.

David es muy insistente para volver, lo ha intentado varias veces pero Paula ha comunicado a su gente mas cercana que la cosa no tiene solución Paula Echevarría protagoniza un nuevo acercamiento con Bustamante en Instagram y no tiene futuro".

No obstante, estos comentarios tan cariñosos podrían significar que Paula está todavía pensándoselo muy seriamente, y que no hay nada perdido. Una versión que apoyaría la que ella misma dio repetidamente a los periodistas. En todo caso, todavía quedan capítulos que escribir en esta historia...