Elena Ballesteros podría haber encontrado sustituto a Dani Mateo

Elena Ballesteros acudió a la presentación en Madrid de Norman, la última película que protagoniza Richard Gere, y, en declaraciones a Chance, insinuó que habría empezado una nueva relación, olvidando a su expareja, Dani Mateo, que la dejó por la "amistad" que mantenía con la joven modelo e instagramer Teresa Bass.

Cuando preguntan a la actriz si está enamorada, responde: "Bueno, estoy…". Después, a la pregunta de si está libre, contesta: "Sí, estoy en trámites de… pero bueno, todavía no". "¿Pero de qué nacionalidad?", insiste la agencia. "Bueno, estoy feliz, la verdad. Feliz, feliz".

Ballesteros dice encontrarse "mucho mejor". Vive "entre Londres y España", aunque el año que viene, en invierno, vuelve "otra vez ya definitivamente para allá. La verdad es que estoy muy contenta, me tratan muy bien los ingleses, así que no me puedo quejar".

Sobre su hija y su expareja, Dani Mateo, la actriz declara que la cría "no quiere saber nada de irse a Inglaterra. Está con su padre y yo vengo cada 15 días a estar con ella". "Entonces, la relación con Dani va mejor", dice la periodista. "No, su padre es Dani. Una cosa es el padre de mi hija y otra cosa mi exmarido", contesta Ballesteros.