Rosa López, preocupada: "Me ha salido un bulto en el pecho"

Rosa López ha desvelado su delicada condición. "Me ha salido un bulto en el pecho y lo tengo hinchado", ha explicado en una entrevista en Lecturas.

La cantante dice estar "superagobiada" y que, pese a su abultada agenda laboral y "no tener tiempo", ha de buscarlo para poder ir al médico. Rosa acaba de sacar un nuevo trabajo discográfico tras una larga pausa artística, bajo el título de "Al fin pienso en mí", y prepara el reality Soy Rosa para el canal Ten.

"Me ha salido un bulto en el pecho y lo tengo hinchado. Estoy superagobiada con el tema. No va a ser nada. Creo que es el estrés. ¡O que el pecho me pide guerra!".

No obstante, Rosa se muestra optimista al respecto: "Creo que no será nada", explica en una entrevista para la revista Lecturas, después de desvelar su preocupación.

Además, la cantante ha hecho gala de su habitual sinceridad, abordando su situación sentimental sin tapujos. "Que lleve tanto tiempo sin tener una relación no significa que no disfrute del sexualmente conmigo misma. ¡Que aquí todos somos seres humanos!".

Y es que no hay visos de relación a la vista. "Estoy feliz en mi soledad deseada. Estoy sola porque quiero y tengo ganas… No busco ni hijos ni novio ni nada".