El inicio del juicio de Belén Esteban contra Lorant SL, la empresa a nombre de la esposa de su exrepresentante, Toño Sanchís, ha sido una de las noticias que más han acaparado la atención esta semana en el mundo del corazón.

La periodista Beatriz Cortázar añade en ABC las conclusiones de Toño Sanchís del primer asalto, el juicio que tuvo lugar el martes en Torrejón de Ardoz. El mánager asegura no estar especialmente preocupado por la demanda en la que Belén le pide 465.000 euros, e incluso "anunció que puede haber muchas sorpresas en lo que al fallo se refiere".

Sanchís explicó también la ausencia de él y su mujer en la vista del martes. "No fuimos al juzgado porque no estábamos citados, así que intentamos hacer nuestra vida normal. Llevamos los niños al colegio, desayunamos, mi mujer se fue al gimnasio y yo al fisio, porque tengo una lesión". Por la tarde recogí a los niños y, entre tanto, me pasé por la oficina", explicó.

Anticipa, además, nuevas demandas. "Habrá más demandas y Belén también tendrá la suya. Mi padre me aconsejó que me diera tiempo para todo y le estoy haciendo caso. Todo llegará en su momento".