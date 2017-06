La jugada de la madre de Toño Sanchís que acabó de quebrar a Belén Esteban

El juicio de Belén Esteban contra Lorant SL, la compañía de su exrepresentante Toño Sanchís, amenaza con cobrarse bajas familiares. Solo así se entiende la dura diatriba del jueves en Sálvame, donde una cansada Belén arremetió contra algunas declaraciones sobre sus seres más cercanos que ella atribuye a Sanchís y su madre.

"Llegó a decir que mi madre le contó que tenía una hermana secreta", dijo ofendida y visiblemente alterada en antena, solo unas horas después de que Sanchís arremetiera contra ella e incluso la productora La Fábrica de la Tele por los acontecimientos del último año.

Belén, a voz en grito, no podía disimular que no podía "más con este tema" y llegó a amenazar a Paz Padilla y a la dirección del programa con irse del plató si no podía hablar de ello. "Yo he demandado porque creo que tengo mi razón, y he aportado documentación", dijo totalmente enrojecida de llano y enfado a la presentadora.

Esteban está evidentemente cansada de que Toño Sanchís la ataque hablando de su familia, y extendió su crítica a la propia madre de Toño. "Si os enseño una cosa que vi ayer... es vergonzoso, lo ha hecho con mi hija", denunció, refiriéndose no exactamente a Sanchís sino a su madre. Paz Padilla preguntó: "¿Su madre ha hecho algo con una menor?". "Con una menor que es mi hija!", gritó Esteban, al borde del llanto.

La dirección de Sálvame y los colaboradores aconsejaban a Belén que callase. "Entonces no me tengáis, Raúl", dijo, abroncando a quienes fuera de cámara le decían que parase.

"Dicen que yo me meto con su vida personal. El único que ha hablado de mi familia ha sido él [Toño], hasta el punto de decir que mi madre le dijo que tenía una hermana secreta... y no digo una cosa que aquí, quienes lo han visto, han dicho que es vergonzoso. No él. Su madre".

La de San Blas se refería a una imagen de Lola García Valero en la que saca a Andreíta sin pixelar junto a un hombre que no es Jesulín de Ubrique y que ella identifica como su padre. Ella misma enseñó la imagen en su móvil a una turbada Paz Padilla, que aconsejó, con una mano tapándose la boca, que denunciase el hecho.

El monólogo de Belén Esteban no hacía más que subir de volumen, con la colaboradora al borde de las lágrimas. "Yo no he hablado de tu familia, tu madre ha hablado de mí, tu padre de mi novio y tu has enseñado mensajes de mi hermano en una mala época de mi vida, de un hermano desesperado. Ya está bien, esperemos a la sentencia", lloró la de San Blas, visiblemente afectada en lo personal por todo lo que está pasando.