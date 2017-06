La emotiva despedida de Pelayo Díaz a David Delfín

El triste fallecimiento de David Delfín este fin de semana ha supuesto un duro golpe para su círculo más cercano. El diseñador era muy querido por todos y sus amigos están rotos de dolor. A las numerosas condolencias y muestras de cariño se ha sumado el que fuera su exnovio durante un largo periodo de tiempo, Pelayo Díaz. El modelo e influencer está muy afectado, tal y como reflejan las imágenes del velatorio que se instaló en el Museo del Traje, y aunque tardó un poco más que los demás, también hizo su pequeño y personal homenaje a David a través de su perfil de Instagram.

"David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera", comienza Pelayo.

"Todos saben que tenías un gran talento pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo que sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto.

Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuanto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo David.

Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mi contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one #davidelfinforever".

A pesar de que su relación se terminó y cada uno rehizo su vida con hombres diferentes, parece que el cariño nunca desapareció.