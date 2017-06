Chelo García-Cortes contesta a Bárbara Rey: "Para darte asco, repetiste"

Las declaraciones de Bárbara Rey en el programa de Risto Mejide no han sentado nada bien a su examiga íntima Chelo García-Cortés, que este martes en Sálvame contestó sin pelos en la langua. "Bárbara, ayer pusiste una cara de asco... Para darte asco, repetiste", dijo de forma fulminante la colaboradora de Telecinco. La vedette habló con el presentador de All you need is love... o no de su "noche de amor" y su contestación fue de rechazo, ya que aseguró que sólo sucedió "una vez" y no quiere "ni recordarlo". Además contó que aquella noche no estaban solas: "Fuimos otra mujer, su pareja, la mía y uno que era el socorrista".

Este último detalle sorprendió a Chelo, que no sabía de dónde se sacó lo del socorrista. "Socorrista no había ninguno, nadie te llevó a nadie, conocías perfectamente el grupo que estaba en tu casa", le dijo Chelo a su amiga y aseguró que allí había dos periodistas, entre ellos Chelo y tres actores, entre ellos Bárbara: "Por cierto, sigues actuando muy bien cada vez que te interesa".

Para terminar, la colaboradora acusó a Bárbara de estar convirtiendo lo que fue "una noche bonita" en "algo sucio". "No te olvides, lo pasaste muy bien", concluyó Chelo. ¿Reniega Bárbara Rey de aquella noche?