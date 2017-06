Lucía Pariente, la madre de la modelo Alba Carrillo, ha regresado a España tras ser expulsada de Supervivientes, reality donde sigue participando su hija. Ambas se han hecho ya famosas por su carácter explosivo, objeto de no pocas polémicas con los demás participantes y también entre ellas, entre madre-e hija.

Por lo que no extrañan tampoco las palabras que esta mañana ha dedicado a su marido en El Programa de AR. Y es que Carlos Carrillo se ha convertido en, probablemente, uno de los pocos rostros anónimos de la familia una vez Alba Carrillo y su madre han dado el salto a la popularidad. El marido de Lucía Pariente siempre ha querido mantenerse al margen de las cámaras, y nunca ha defendido (o criticado) a nadie en las mediáticas discusiones de madre e hija.

"Lógicamente está más tranquilo, somos muy movidas", ha dicho en referencia al estado de su marido una vez las dos parten para Honduras. Lo que no quiere decir, en absoluto, que se lleven mal en casa. "Es difícil de entender, nos lo pasamos bien y somos gente muy divertida. Casi todo el día es tranquilo".

No obstante, sí hay una cosa que ni siquiera ella puede discutir. "Cuando no estamos él está a gustísimo, porque como todo hombre hace lo que le parece. Se pone más fútbol y más cosas que nosotras no le permitimos", dijo... medio en broma, medio en serio.

Preguntada sobre por qué Carlos Carrillo no da la cara, su esposa ha explicado de nuevo que simplemente él "no quiere verse involucrado. Es una libre elección, no quiere y no quiere".

Lo que sí ha asegurado de manera contundente es que su hija nunca ha sido coaccionada por sus familiares, ni siquiera durante su sonado divorcio de Feliciano López.

"Mi hija es una persona mayor y salvo que pida respaldo ella vive libremente, nunca se la ha dicho por dónde tirar". Eso sí: Lucía Pariente dice, en referencia a su nieto, que lo que le interesa es que "los ojos que yo miro estén felices, y si lo están a mi me vale todo", en clara referencia al hijo de Alba con Fonsi Nieto. De quien, por cierto y a diferencia de Feliciano, considera como una "bella persona".