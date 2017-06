En un vídeo titulado "La final de mi vida", el youtuber Toniemcee narra su afición al fútbol a lo largo de su vida y cómo asiste a la final de la Champions en Cardiff con sus amigos. Hasta aquí todo normal, pero el vídeo no es solo eso. El Youtuber comienza asegurando todo lo que va a ocurrir es cien por cien real" y que ninguno de los implicados "sabe lo que va a pasar en el vídeo".

Y lo que va a pasar es, entre otras cosas, que el autor pide matrimonio a su novia, la periodista de Real Madrid TV, Carlota Vizmanos, en pleno vídeo. "Creo que a muchos de vosotros se os ha pasado por la cabeza pedirle matrimonio a vuestra pareja en un partido de fútbol pero... ¿una final histórica? No se me ocurrió mejor momento y tengo la suerte que al menos me dijo que sí", explica en la descripción del vídeo.



El Youtuber narra su experiencia en la final, pero también su romance con la presentadora de Real Madrid TV. Se conocieron en la presentación de un libro: "Me llamó la atención y yo capté la suya gracias a Youtube, a un vídeo y gracias a eso empezamos a hablar". "Juega mal al FIFA pero por lo demás es perfecta, no podía dejarla escapar", explica. "A una chica como esa no puedes pedirle matrimonio de cualquier manera, en un restaurante un sábado por la tarde".

En el vídeo se muestra cómo, tras el final del partido, Toniemcee se abre camino por el estadio hacia el lugar donde su novia está trabajando para la cadena del Real Madrid. Algo que resulta mucho más difícil de lo planeado, ya que además resulta imposible contactar con la joven. "Conseguimos juntarnos un minuto antes de que el Madrid levantase el titulo", cuenta finalmente, en los minutos finales del vídeo, dedicados a la pedida de mano. Sin duda, una emotiva manera de hacerlo.