Agatha Ruiz de la Prada no se corta nada cuando le preguntan cómo se encuentra después de su separación del que fuera su marido tantos años, el periodista Pedro J. Ramírez. La diseñadora no tiene el más mínimo problema en decir lo inesperado que fue para ella. "Es lo que menos me podía esperar del mundo, ha sido una faena enorme", así lo definió.

Visiblemente más delgada, se nota que la ruptura matrimonial le ha pasado factura. "Ahora estoy mejor, ya he recuperado 4 kilos, pero estoy bien, cada día mejor gracias a Dios, pero te repito una gran faena". Al preguntarle sí habría posibilidad alguna de mantener una buena amistad, la diseñadora tiene muy claro que no quiere saber nada de su marido, ni tiene intención de tener ningún tipo de relación: "Además, soy rencorosísima". Más clara no pudo ser.

Agatha, según explicó, cuenta con total apoyo por parte de sus hijos. "Por supuesto que los dos están conmigo". Respecto a su supuesta relación después de publicarse unas fotos con el psiquiatra Juan Coullaut, dijo que entre ellos no había nada. "Es un gran amigo encantador, y como dice mi hija Cósima, nos viene muy bien un psiquiatra en estos momentos, pero nadie lo pilla".

No para de trabajar, acaba de regresar a Miami donde le ha ido muy bien y le encanta ir. "Ahora desfilo en Suiza, que no tiene nada que ver. Todo lo contrario, no sé ni cómo me voy a vestir, después tengo que preparar una exposición en Évora y a continuación iré a Canarias al certamen de Moda Cálida. No paro".

A pesar de estar muy volcada en su trabajo, admitió que sí está abierta a lo que le pueda llegar a nivel personal. "Claro que lo estoy, y si tengo ganas de enamorarme, y cuando esto suceda se sabrá".

Agatha fue una de las premiadas por la revista Lifestyle, que cada año entrega sus galardones a personajes destacados en diferentes modalidades. Aparte de la diseñadora, también se lo concedieron a Bertín Osborne, que acudió a recogerlo. "Estoy encantado de recibir ese galardón por lo bien que va el programa, la verdad es que disfruto mucho haciéndolo, y encima me pagan, no se puede pedir más ". El cantante no quiso hacer comentario sobre la reciente separación matrimonial de su hija Alejandra, pero sí admitió que su hijo Quique se encontraba muy bien a pesar de los sustos que de vez en cuando les da. "Hay que aprender a vivir con ello, pero afortunadamente está muy bien, y Carlos es un bicho, la verdad es que no para, pero es lógico". Otros premiados fueron Marta Robles, Laura Ponte, Antonio Carmona y Narcis Rebollo, presidente de Universal Music para España y Portugal, y actual pareja de Eugenia Martínez de Irujo, que recogió el premio en memoria de Camarón de Isla. El magnate de la música se mostró en todo momento muy esquivo ante los medios y no quiso hacer ningún comentario con respecto a su situación sentimental con la duquesa de Montoro.