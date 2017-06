Ángel Garó arremete contra Paz Padilla en directo: ¡Quiero dinero!

Lejos quedan aquellos días en los que Ángel Garó era conocido por ser uno de los cómicos más importantes de este país. Desde que su ex pareja Darío le denunciara por una presunta agresión ocurrida en su domicilio del humorista, no han dejado de aparecer testimonios que hablan sobre su mal carácter y su complejo de superioridad. Desde que se desató la historia, la imagen de Garó se ha visto muy resentida y él, lejos de zanjar el tema, ha conseguido con sus desconcertantes declaraciones que el tema tome mayor relevancia.

Este jueves, el humorista volvió a entrar en directo vía telefónica en Sálvame para hablar con Paz Padilla. Garó reprochó a su amiga el buen trato que dio a su ex pareja cuando visitó el plató de Telecinco: "Me dices cariño, cuando le cogiste las manos al que me estaba asesinando (Darío). Porque tú sabes cómo ha sido esta relación. Lo que no voy a consentir es el dinero que está ganando Sálvame conmigo. Eso es lo que quiero, ¡dinero! Que lo sepa toda España. Quiero dinero para llevar a mi familia de viaje después de este sufrimiento".

Pero la cosa no quedó ahí y siguió arremetiendo duramente contra Paz Padilla y su papel como presentadora del espacio: "Mientras vosotros vivís de esto, yo he estado callado. Porque, Paz, si me hubieran ofrecido tu trabajo, no hubiera ido. Pero claro, hay que solventar la economía en estos momentos difíciles". Además, reiteró que lo que él desea es una compensación económica: "Cuando cuelgue, se que me vais a poner verde. Pero eso se termina pagando. ¿Sabes cómo se paga? Con dinero".

La presentadora no quiso avivar la polémica y emplazó al humorista a que se quedase al teléfono porque tenía que entrar un bloque publicitario, sin embargo el cómico decidió cortar la comunicación. A la vuelta, la presentadora expresó lo bien que se siente presentando Sálvame: ""No puede hacerme daño. Soy muy feliz presentando este programa. Estoy muy orgullosa y lo seguiré haciendo. Creo que lo que tendría que hacer es venir a contar su historia y que tenga todo el tiempo que necesite para explicarse".