Se desvela el nombre del colaborador que ha traicionado a Chelo García Cortés

Tras días de incertidumbre y sospechas, por fin este jueves se desveló la persona que traicionó a Chelo García Cortés burlándose de su condición sexual. Hace una semana, Kiko Hernández aseguró que alguien había criticado duramente a la colaboradora a sus espaldas a través de un mensaje de Whatsapp. Desde entonces, han jugado al misterio mientras todos negaban ser los autores del polémico texto.

Durante la edición de Sálvame de este jueves, Kiko Hernández fue descartando a los posibles culpables hasta que quedaron únicamente Lydia Lozano y Jesús Manuel, que tuvieron un minuto para poder defenderse. "Si sale el nombre, que se enseñe el mensaje y daremos nuestras explicaciones. Nunca me ha interesado con quién se acuesta un compañero, a quién vota o su creencia religiosa. Me podría mofar de muchas cosas, pero de eso, no. Y quiero que se demuestre y se diga el día que se envió el mensaje", dijo Jesús Manuel antes de la revelación. "La persona que manda un mensaje a mi teléfono con alto contenido homófobo, riéndose de mi compañera y amiga Chelo es: ¡Jesús Manuel!", confesó Kiko Hernández ante la sorpresa de todos. Pero la más impresionada fue Chelo, que no esperaba que su amigo la criticara a sus espaldas.

El polémico mensaje se remonta al 2 de julio del año 2015, cuando Jesús Manuel contaba a Kiko que Chelo le había encargado unas vitaminas que estaba tomando. "Qué bestia es la tía", le contestó Hernández. "¿La tía? Jajaja" escribió Jesús Manuel. Una contestación en la que podría estar poniendo en duda el sexo de su amiga.

Chelo rompió a llorar y se mostró saturada ante las continuas críticas de sus compañeros: "Bromitas las justas. Visto como me da la gana, me calzo como me da la gana y sigo siendo una mujer de los pies a la cabeza. No voy a pasar ni una a ningún tertuliano, ni a ningún presentador. Me llamo Chelo García cortés, tengo 65 años, me acuesto con quien me da la gana y soy una mujer", concluyó la periodista.