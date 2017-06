Tamara Falcó asegura que está encantada de ver a su madre, Isabel Preysler, tan enamorada y feliz junto al escritor Mario Vargas Llosa, aunque reconoce que en un primer momento tuvo algún que otro problema para aceptar la relación.

Tamara Falcó asistió a la cena organizada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) para celebrar la inauguración de la exposición dedicada al modisto Paco Rabanne. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó afirma que está encantada de ver a su madre "tan enamorada y feliz" junto al escritor, en una relación que sigue captando todas las atenciones a pesar de que ya han pasado dos años desde que los medios se hiciesen eco.

"Tengo que reconocer que al principio me costó, pero es cierto que Mario es una persona estupenda, siempre está de buen humor, te alegra la vida y es muy interesante. Se aprende mucho cuando hablas con él", ha asegurado Falcó, que también dedicó unas palabras a la pareja de su padre, la ex modelo Esther Doña: "Mi madre está feliz y lo mismo le ocurre a mi padre con Esther. Se les ve que cada día están mejor, mi padre ha rejuvenecido y de verdad que con ella me llevo muy bien".

Con respecto a su problema de tiroides, Tamara explicó que está mucho más recuperada: "Hago una vida muy sana y sobre todo con la alimentación. Me cuesta, pero no me queda más remedio". El carácter insuperable y optimista de Tamara Falcó ha sido fundamental de cara a su mejoría: "Nunca perdí el buen ánimo. Me ha venido muy bien estar volcada e ilusionada con mi trabajo" y adelantó que pronto presentará su primera colección de ropa: "Es una nueva faceta para mi y espero que todo salga bien", declaró.

El trabajo y los problemas de salud no han impedido que Tamara siga adelante e incluso ya ha hecho sus planes para el verano, que incluyen una visita a sus sobrinos y un viaje a Ibiza.