La revista ¡QMD! centra toda su atención en Leticia Sabater, pero no por su música sino por su actitud. "Contra todos", dice la revista sobre ella. Resulta que Leticia arremete contra eso, todos, incluyendo Bigote (que "ni se ha acordado de Teresa, sigue enamorado de su mujer"); Kiko ("me cuidó como si fuera mi novio... acabará engañando a Gloria Camila") y Alba Carrillo ("engatusa a los hombres, les dice lo bien que hacen todo y los pilla"). Además, Leticia desvela que ella no fue "la autora de la hez" de la discordia en el programa, y acusa a Iván de haber defecado en Honduras. Vaticina que Gloria Camila ganará el concurso, y acusa a Alba de ser un "muerto andante" pero que, eso sí, "es peor la madre", a la que "no puede ver". Tiene más para todos: de José Luis que es un "sabelotodo repugnante", de Paula "una víctima traidora", de Laura Matamoros "un conejillo asustado" y de Alba Carrillo, que es el "mueble del verano".

Además, Pelayo Díaz y su novio se dispensan una buena cantidad de abrazos playeros, mientras Anabel Pantoja se pone en forma (en la playa, también) para casarse con Juanlu.

En Pronto tiran por la vía académica y sitúan a George Clooney y Amal Alamuddin como la noticia más importante. La pareja ha tenido gemelos, y la revista ofrece fotos exclusivas de la mansión donde criarán a sus bebés. Además, la revista da testimonio de la encendida defensa de María Teresa Campos a Bigote Arrocet, y de todos los secretos de una de las series españolas de moda, La casa de papel. El novio de Ángel Garó también revela que "tenía miedo de que me matara", mientras Rosa López afronta con fuerzas renovadas un nuevo reto profesional y un reality, asegurando que "no le teme nada".

En Interviú desnudan en portada a Isabel Castell, la directora de banco que arrasa en Instagram. Además, la rusa Luisa Kremleva, que acusó al madridista Theo Hernández de abusos, asegura que "las pruebas están en su cuerpo".