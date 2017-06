Después de que el juez desestimase el caso y el madridista fuera absuelto, la joven aparece esta semana en Interviú reafirmándose en sus declaraciones. Luisa Kremleva también ha aparecido en Espejo Público de Antena 3 para anunciar que tiene nueva letrada y seguirá luchando judicialmente por verse reconocida. "Quiero desaparecer de todo esto e irme a Rusia para olvidar. Ni le voy a pedir dinero a Theo ni voy a ganar dinero en televisión", asegura.

"Si quiere acabar con esta guerra que me pida perdón personalmente y me diga: Luisa, iba muy ciego, perdona", ha dicho, comentando las imágenes publicadas por la revista -y publicadas en sus redes sociales- en la que muestra unos moratones en su trasero producto de, según dice, la presunta agresión. Asegura también que sus partes íntimas están dañadas, tal y como indica el parte de lesiones.

Luisa asegura que su madre ha recibido propuestas del entorno de Hernández para retirar la denuncia a cambio de una cantidad de dinero. "Quiero decir que sigo adelante con mi versión de los hechos y que continuaré con la batalla judicial contra Theo Hernández, ya que he puesto el pleito en manos de un nuevo abogado para aportar nuevas pruebas y reabrir el caso".

Luisa ha aprovechado la atención de los medios para contar su versión de los hechos públicamente. "Yo a Theo lo conozco desde hace tres años, más o menos, no es mi amigo, pero es conocido". "En un momento determinado de la noche, Theo me pidió ir con él al coche para recoger unas llaves, y fui sin mayor pretensión porque nunca me he liado con él.

Admito que bebí, estábamos de fiesta y bebimos los dos. En el coche empezamos a mantener relaciones sexuales y en un momento dado le dije que parase. Él seguía, no se apartaba y me hizo daño en los muslos y en el culo".