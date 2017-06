María Jiménez habla emocionada de su cambio físico

María Jiménez, ausente desde hace un tiempo de la esfera pública, reaparición este fin de semana en Viva la vida con un llamativo cambio físico que llamó la atención de todos los allí presentes y los espectadores. Tanto, que la propia cantante salió del paso explicando las razones de su notable aumento de peso.

Según explicó Jiménez a Toñi Moreno la ex del fallecido Pepe Sancho, una grave enfermedad y el tratamiento que ha seguido para atajarla han provocado este cambio en su cuerpo. Se trata de un cáncer de mama que le fue diagnosticado hace ahora cinco años -y más tarde, otro de garganta- que ha llevado a Jiménez a subir de peso hasta los 83 kilos.

Se trata de más de 30 kilos más que antes de la detección de tan delicada enfermedad. Jiménez reconoció "estar muy gorda" y explicó los padecimientos que ha sufrido en los últimos años. "Me operaron de un cáncer de mama, luego de la garganta, luego me rompí el peroné, dejé de fumar y me entró mucha hambre. He pasado un tiempo pachuchilla", dijo manteniendo su sentido del humor.

No obstante, ha habido momentos dolorosos. "A mi hijo se lo dije a bocajarro, porque sino me derrumbo yo sola. Me enteré de que tenía cáncer y a los tres días le tuve que dar la noticia de que su padre había muerto".