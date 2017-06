Tensión con Ángel Garó en 'Deluxe': "Tus espectáculos dan vergüenza"

La polémica en torno a la figura de Ángel Garó no parece que vaya a desaparecer pronto. La guinda del pastel fue la denuncia que interpuso la expareja del artista, Darío Albelaira, acusándolo de malos tratos.

Sus declaraciones en torno a todo lo que le está sucediendo no se hicieron esperar con Garó compareciendo en el plató del Sábado Deluxe para defenderse de las acusaciones de Albelaira y otros "ex" del humorista que han aprovechado para arremeter contra él.

El humorista se defendió ante las cámaras de Telecinco relatando que Darío lleva una vida desequilibrada, que tiene unas supuestas marcas de cardenales en el cuerpo provocadas por su pareja y que ahora mismo está siendo medicado por lo que decidió no mantener relaciones sexuales con él.

Por otro lado, Ángel Garó compartió con el programa que tras ser denunciado fue detenido por la policía en mitad de la calle y llevado directamente al calabozo: "Estuve encerrado 29 horas como si fuera un delincuente, sin hacer pis". Tras estas duras declaraciones, las preguntas se sucedieron una detrás de otra: ¿será cierta la acusación de su expareja? ¿Tuvo algún colaborador?

Sin embargo, el tema central de la entrevista fue su "exitosa" vida en Málaga. Intentando evitar la polémica, Garó presumía de sentirse muy querido por el público allí donde va. Lo que es cierto es que no se esperaba la contundente respuesta de uno de los miembros del programa: "Los espectáculos que das en Málaga dan vergüenza".

Pero la cosa no quedó allí, ya que esto solo fue el principio de una sucesión de comentarios por parte del mismo colaborador: "No te van a poner una plaza con tu nombre", "los vecinos hablan pestes de ti" o "¿cuántos bolos has hecho durante el último año y medio?". Unos ataques que terminaron por mostrarnos la cara más desconocida del humorista, que lejos de lavar su imagen tiró piedras sobre su propio tejado.

María Patiño y Mila Ximénez también fueron contundentes con el entrevistado, mientras el plató no salía de su asombro con las declaraciones de Garó, que iban desde los malos tratos a la relación con las drogas.