El lunes, su majestad el rey Juan Carlos asistió a una cena que daba su gran amigo el magnate del azúcar Pepe Fanjul en uno de los restaurantes de moda de Madrid, Amazónico, en pleno Barrio de Salamanca.

En el momento de entrar, había fotógrafos y el Rey, a su amigo, le echó una fuerte bronca recriminándole que no quería ir porque no quería salir en la prensa. Al final, parece ser que el enfado remitió y no tuvo más remedio que posar para los fotógrafos a la entrada del restaurante ante los focos de la prensa.

Lo hizo con su gran amiga Cristina Macaya, una destacada miembro de la alta sociedad que reside en Palma. A la cena organizada por Fanjul asistieron unas ochenta personas, todas ellas lo más granado de la jet set española: Alberto Cortina, Alberto Alcocer, Ana Gamazo...

El magnate del azúcar -tanto es así que su inmenso barco se llama así, Azúcar- está de paso con su mujer Emilia y pasando unos días en Madrid. Su residencia habitual está entre Miami y Santo Domingo. Se dice que dos de cada tres terrones de azúcar que se consumen en Estados Unidos salen de sus empresas.