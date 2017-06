Tensa e incómoda entrevista de Risto Mejide a David Bustamante

David Bustamante ha aparecido por primera vez en un plató de televisión después su mediática ruptura con Paula Echevarría tras diez años de matrimonio y una hija en común. Risto Mejide ha sido el encargado de realizar la esperada entrevista al cantante en el plató de All you need is love… o no, que empezaba el programa explicando que durante la noche se hablaría de segundas oportunidades. Bustamante entró al plató para presentar en exclusiva su nuevo single para más tarde enfrentarse al Risto Test, una sección en la que ambos le lanzan preguntas relacionadas con el amor.

"¿Alguna vez has tenido el corazón tan mal que no te ha apetecido salir a cantar?, empezó preguntando Risto. "Muchas veces, no somos robots, muchísimas veces", contestó Bustamante. "Me molesta profundamente cuando los medios de comunicación nos fijamos solo en el principio o final de las relaciones y no respetamos que lo que pasa en medio que es único de las personas que lo están viviendo. Desde aquí todo mi apoyo a ti y a Paula, os quiero mucho a los dos. ¿Cómo David Bustamante afronta una ruptura?", preguntó el presentador. Visiblemente incómodo, el cantante guardó silencio para después comentar: "No voy a hablar ni para bien ni para mal porque jamás estaría en televisión si no es por los méritos propios de trabajar", respondió tajante, avisando que no tenía intención de hablar de Paula y de la situación que atraviesan.

Risto no cesó en su empeño y volvió a preguntar por su manera de vivir el amor, a lo que el cantante contestó: "Con cariño admiración, pasión y cuando el amor es de verdad nunca hay un final". Un mensaje que recuerda a los que la actriz lleva ofreciendo desde que se conociera la ruptura. Tras esto, el cantante quiso mandar un emotivo mensaje a su hija Daniella: "Voy a añadir antes de cambiar el rumbo una cosa y lo vas a entender y no es demagogia. Se aprende a amar cuando eres padre y mi amor verdadero y que jamás va a cambiar nació en 2006. No sabes lo que es el amor hasta que no eres papa. Cuando eres padre a los hombres nos pasa una cosa muy curiosa porque no tenemos esos 9 meses para acostumbrarnos pero te la presentan y a los segundos ya darías la vida por esa persona y el amor es eso, ser papa".

Risto aplaudió su respuesta y volvió a intentar encauzar el tema a Paula: "Volviendo al desamor, crecer es aprender a despedirse, ¿No?" a lo que el cantante, cada vez más nervioso respondió tajante: "Si es de verdad no hay despedidas, cambian las rutinas pero no hay despedidas".