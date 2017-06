La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con la presencia de Alaska, Beatriz Cortázar y Carmen Jara para comentar todos los temas de la actualidad rosa. Incluyendo la nueva demanda judicial de Belén Esteban contra Toño Sanchís, o mejor dicho, su entorno, por unas publicaciones de su madre que hacían referencia a su hija, Andrea.

Lola García Valero tendrá que declarar –tal y como explicó en esRadio la subdirectora de Es la mañana, Isabel González– si el juez decide aceptar a trámite la denuncia. Belén aporta pantallazos de las fotografías y montajes publicados por la madre de su exrepresentante en Facebook, incluyendo una en concreto –la que más ha dolido a Belén– en la que muestra a su hija y un exnovio de Belén, de quien Valero sugiere que es el verdadero padre de la niña.

Tal y como se analizó en la crónica rosa de esRadio, el hecho de que la madre de Sanchís borrase las fotos "también quita responsabilidad", según Beatriz Cortázar. Aunque, en realidad, no tanta, o al menos "depende de cómo la defensa lo plantee", ya que sería asumir alguna clase de responsabilidad al respecto, apuntó Federico Jiménez Losantos.

El problema es si en esas publicaciones se cita o no –y no se hacía– al polémico libro de Julián Fernández Cruz sobre Belén Esteban que va a publicarse este verano. La información manejada por Valero salía de ahí, pero no había cita alguna: "La cita te protege mucho en el sistema jurídico español", explicó el director de Es la mañana de Federico. "Si ella hubiera citado esa historia, el libro, se hubiera diluido todo porque el libro no ha salido. Pero como no citas, te dio el calentón esa mañana, pues te metes en un jardín".

Detrás de todo está lo que, al menos hasta ahora, era lo verdaderamente importante, el juicio de Belén contra Toño Sanchís por el dinero que le debe. Hasta ahora se pensaba que Belén tenía el juicio ganado. Pero, tal y como comentó la periodista Beatriz Cortázar, la sentencia –que iba a tardar apenas unas dos semanas– se está demorando mucho, lo que da a entender que algo podría estar pasando... y que no todo está tan claro.

"Igual es que no las tiene todas consigo y por eso Belén ha abierto otro frente donde duele más, con su madre", opinó Cortázar. "Aquí hay otras guerras, y a ver qué va a pasar con ese fallo, porque está tardando más de lo que debería siendo puras matemáticas", dijo en referencia al ajuste de cuentas económico entre ambos.

La explicación a esta tardanza podría ser la existencia o no de la firma de Belén Esteban en algunos de los papeles presentados. "A partir de este juicio puede salir otro si el perito identifica la firma de Belén en los talones y facturas. Podría salir otro proceso judicial o no", explicó Alaska, señalando las serias complicaciones por posible falsificación de la firma que se le abrirían a Toño Sanchís y su entorno. En todo caso, estamos en una "guerra que va a traer más capítulos".