A pesar de sus reticencias iniciales, finalmente María Teresa Campos decidió entrar en directo para hablar con su pareja Bigote Arrocet que se encuentra en Honduras participando en Supervivientes. Un momento muy emocionante en el que la veterana presentadora se mostró muy romántica con el humorista, declarando sus sentimientos, avisando de que algo había pasado en el exterior y terminando la intervención con un conmovedor "te digo adiós, te amo".

Durante el programa Sálvame de este lunes, Terelu Campos quiso aclarar los motivos reales por los que su madre decidió hablar con Bigote: "Yo creo que ella toma la decisión de entrar cuando ve el vídeo en el que él dice que le gustaría compartir el momento con la persona con la que está. A mi madre le pudo el sentimiento. Pensó que quizá le estaba perjudicando por lo que le dijo antes de que se fuera a Honduras y que quizá le estaba quitando una libertad que le está perjudicando". Además, aseguró que su madre pensaba que la gente podía estar juzgando a Bigote por su "comedido comportamiento", pues fue ella la que le pidió que no hablase de su relación: "Ella siente que le ha sometido a una presión con la que no habla con libertad".

"Cuando Edmundo se quedó así me preocupé porque no sé cómo se había quedado mi madre. Veo que no puede seguir hablando y quería cortar. La llamé y estaba bien", confesó Terelu, que además comentó que su madre tuvo que tomarse una pastilla para poder dormir debido a los nervios.