Carmen Bazán cuenta sus penurias económicas: "Vivo con 487 euros"

Carmen Bazán vuelve a nuestras vidas gracias a la revista Lecturas. La madre de Jesulín de Ubrique aprovecha la reciente graduación de su nieta Andrea y el alta de María José Campanario tras veinte días ingresada por un nuevo brote de fibromialgia, para dar una exclusiva en la que revela sus penurias económicas y nos enseña su "humilde" hogar en El Bosque, Cádiz.

Es la primera vez que Carmen Bazán abre las puertas de su casa para una revista. Una residencia a la que se trasladó en el año 2015 y que define como "pequeñita y modesta". Dice que vive con una pensión de 487 euros y que paga una hipoteca: "He comprado el sofá y algún mueble, todo lo demás es de mi hija Carmen. (…) La casa no me la ha regalado nadie, estoy pagando una hipoteca, aunque si me hiciera falta tengo cuatro hijos maravillosos que la pagarían. Siempre están dispuestos a ayudarme".

Bazán se muestra nostálgica cuando recuerda sus años en la finca Ambiciones: "La disfrutábamos muchísimo cuando estábamos todos. Jesús la compró con 16 años. (…) El último cumpleaños que se celebró allí fue el de Andrea. María José le organizó uno precioso con música y cantantes hará como siete u ocho años". Aunque no todos los recuerdos que guarda la madre de Jesulín son buenos: "Recuerdo que cuando se casó Jesús, yo ya no estaba con Humberto. Estuve viviendo tres o cuatro años con él. Para el público seguíamos viviendo juntos, pero él hacía su vida y yo la mía. Cuando llegaba la noche y veía que Humberto llegaba a la tantas, lo pasaba fatal".

Sobre su cuestionado trato con María José Campanario, Carmen Bazán asegura que su relación "siempre ha sido buena": "Tengo la conciencia muy tranquila. Ahora que ha estado en el hospital me ha escrito unos mensajes muy bonitos. (…) Todas las noches he hablado con ella y me decía que no fuera, que estaban los periodistas. He ido a las 11 de la noche a verla y no se ha enterado nadie".

Por otra parte, la entrevistada ofrece una serie de declaraciones de su nieta Andrea Janeiro que harán las delicias del programa Sálvame. Bazán cuenta que el motivo de su marcha forzada de Ambiciones fue a raíz de una discusión con Jesulín por decir en directo que Belén Esteban fue el amor de su vida. Además, se emociona al recordar a su primera nieta: "Andrea a va a cumplir 18 años. Me gustaría verla, haré todo lo que pueda. No me enteré de la graduación, si no hubiera ido, pero me mandaron la foto cuando ya había sido. Hace dos años y pico que no la veo. (…) La felicito en su santo, cumpleaños y en Navidad. No le mando regalos porque no sé ni que comprarle. (…) Intentaría verla más. Las cosas se han enfriado desde que la niña ha crecido".

Sobre la polémica decisión de Jesulín de no pagar los estudios en el extranjero de su hija, la abuela opina: "¿Cómo no le va a pagar los estudios? Si no se los paga, les pagará la manuntención, yo qué sé. No me puedo meter, me encuentro entre la espada y la pared. Ella es mi nieta, él es mayor de edad, tiene su casa, su mujer y sus hijos. Jesús habla con su hija, digan lo que digan, que aclaren entre ellos. Yo no soy quién".