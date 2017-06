Paula Vázquez, podemita y fan de Irene Montero: "Es un ejemplo de mujer"

La moción de censura de Unidos-Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy se ha convertido en la noticia de la semana. Hasta el Congreso de los Diputados se han desplazado numerosos medios de comunicación, pero también ha sorprendido la presencia de algunos rostros famosos. Como el caso de Paula Vázquez, presentadora del recién estrenado El Puente en Movistar + que animó desde las puertas del Parlamento la intervención de la diputada de Podemos Irene Montero.

"Desde primera hora de la mañana me he despertado pidiendo café, zumo y una moción de censura. Me he tenido que acercar aquí solo por las ganas que tengo de verla en persona, y es que, como mujer, me parece un ejemplo.Gracias Irene, gracias tía. ¡Qué grande eres!, comentó durante una pequeña entrevista con CTXT, revista digital perteneciente a Público.

Pero sus alabanzas a la diputada podemita no quedaron ahí y también usó las redes sociales para hacer llegar sus aplausos a la (eterna) intervención de Montero: "Aplaudiéndote desde la calle", acompañada de una foto desde las puertas del Parlamento.

Buenos días, para mí: un Café con leche ,un zumo ,tostada y una #MociónDeCensura , por favor ! Lo último, en vaso "largo" (de aquí) — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) June 13, 2017