Isabel Preysler asistió a la nueva tienda de Porcelanosa a las afueras de Madrid, y como era de esperar, la expectación estaba servida. Sin lugar a dudas, la novia de Mario Vargas Llosa sigue levantando pasiones, sigue siendo el personaje que más interesa a la prensa rosa. Pero la puntualidad no es su fuerte, y se hizo esperar como la mayoría de las veces que acude a un acto, p.

Pero una vez allí, atendió a los medios con la mejor de sus sonrisas. "No he estado desaparecida, lo cierto es que he estado viajando, primero a Nueva York, con Mario y una vez allí, él se fue a Chicago, y yo a Miami a ver a mi hija Chabeli, y a mis nietos", comentó.

Preysler reconoció refiriéndose su hija que es una auténtica madraza. "Está muy bien, es la madre perfecta, sus hermanas se meten mucho con ella y la verdad es que es un poco exagerada. Mis nietos están muy bien, disfruto mucho con ellos, cuando se dirigen a mí me llaman Lala", explicó.

Respecto a Tamara, su madre dijo que estaba muy bien, que está sola porque quiere y porque es muy exigente con los chicos, pero que de momento no le interesa ninguno, y no será por falta de pretendientes. "Mi hija pasa totalmente, hay cantidad de chicos que quieren conocerla, pero le da igual. Un poco difícil, sí es".

De los hijos de Mario dijo que con quien se llevaba mejor era con Álvaro, y que la relación con Morgan, el padre y la hija, se había ya solucionado. "Están muy bien, y yo lo único que quiero es que haya paz".

Isabel, según comentó, no tiene planes de verano. "Todavía no lo hemos decidido, pero espero que sea tranquilo y que no haya ni medusas ni paparazzis, como el pasado, que nos fuimos al quinto pino, y allí estaban" comentó entre risas.

Por el momento no le van a hacer abuela de nuevo, refiriéndose a su hija Ana. "No está embarazada, en absoluto", aclaró sobre los rumores.