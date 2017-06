Corinna, "la amiga entrañable del Rey", habla sin tapujos sobre su relación con el monarca

Llevaba un tiempo desaparecida, pero la "amiga entrañable del rey", Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, vuelve a nuestras vidas en una entrevista que ha ofrecido a su revista de cabecera Point de Vue donde ha hecho un repaso a su trayectoria personal y profesional. Además, no ha perdido la oportunidad de volver a hablar sobre su relación con don Juan Carlos.

En la entrevista, repasa algunos méritos profesionales y recuerda sus trabajos con la Familia Real de Mónaco y de Oriente Medio. Además, desvela que es miembro de una fundación presidida por Bill Clinton y su mujer Hillary.

Corinna también ha tenido un momento para hablar sobre su controvertida relación con el rey Juan Carlos: "Es un episodio que asumo, pero que ha sido amplificado y utilizado de una manera inadecuada. Es una visibilidad que no quería y lo que he hecho es usar todo esto para hacer algo positivo y enfocarlo hacia la filantropía". Además, habla sobre los límites que no debe cruzar debido a su trabajo en el que está rodeada de aristocracia y realeza. "Conozco al príncipe Alberto de Mónaco desde 1984. Fue gracias a Ira von Füstenberg, que se llevaba muy bien tanto con mis padres como con Rainiero. Luego le he acompañado a él y a su pareja en sus movimientos. Compartimos una confianza mutua que requiere discreción. Para mí la cualidad más importante en la vida es la lealtad sin titubeos", comenta en la revista.

También ha recordado algunos momentos de su infancia: "Durante mis años de juventud viajé mucho y descubrí mundo gracias a mi padre, que dirigía una compañía aérea. Mi padre me presentó a mucha gente y yo estaba casi todo el tiempo con los adultos. Él y mi madre eran muy abiertos y tolerantes. Nos inculcaron grandes valores y nos dieron una gran educación que me permitió estudiar cinco idiomas".