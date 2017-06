La tóxica relación de Gloria Camila y Kiko Jiménez

La nueva edición de Supervivientes impactó a los espectadores cuando anunció que entre sus nuevos participantes se encontraba Gloria Camila, la hija de Ortega Cano. Pero aún más sorprendente fue la confirmación de que iría acompañada por Kiko Jiménez, su novio y ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa.

Durante estas semanas, los seguidores del formato han sido testigos de los múltiples desencuentros que esta pareja ha protagonizado debido a sus celos compulsivos, comentarios machistas y sus continuas faltas de respeto entre ambos. Perlas salidas de la boca de Gloria como: "Yo vivo solamente por y para él", o la cuestionable forma con la que se dirige Kiko a su pareja: "Cállate la boca. Cállate porque te lo digo yo, que soy tu novio", han hecho que los comentarios negativos sobre la pareja afloren en los distintos platós de televisión , así como en las redes sociales.

A pesar de jurarse continuamente amor eterno, e incluso hablar sobre planes de bodas, muchos apuntan a que la pareja no durará mucho después de volver a España. Puede comprenderse que al tratarse de un programa en el que se graban (casi) las 24 horas del día, es muy complicado ocultar la realidad de una relación ante las cámaras. Pero es que pocas cosas buenas se han visto de la relación que los jóvenes mantienen. Los continuos comentarios machistas, que denotan una "mentalidad propia de viejas antiguas", como la definió Jorge Javier Vázquez, no han pasado desapercibido y es muy probable que terminen por minar la paciencia de los espectadores y decidan separar a la pareja este jueves.

"Llora las veces que te dé la gana. Ya está, no te lo voy a decir más. Llora las que te salga del coño. Te lo digo por tu bien y tú ahí...Llora lo que te salga del coño, a mí me olvidas ya", llegó a decirle a su novia esta semana cuando creía que les grababan. Ella por su parte sigue viviendo por y para él, aislada del resto de sus compañeros y sin importarle lo que ocurra a su alrededor. La joven ya dio muestras de celos infundados debido a la relación del ex tronista con Janet Capdevila, otra de las concursantes. Pero es que él no se quedó atrás cuando arremetió contra su novia por su afinidad con Alejandro Caracuel. Lo más sorprendente es que a pesar de los comentarios que le dedica su novio, Gloria Camila siempre ha defendido su actitud frente a las críticas de Jorge Javier Vázquez: "Él no es machista".

Desde luego, no ha sido buena idea participar acompañada en el concurso. Como ya ocurrió con Alba Carrillo, no les ha sentado nada bien acudir en pareja con alguien de su entorno. Sería interesante ver la forma de relacionarse de Gloria sin su adorado Kiko y ver si sería capaz de remontar, volver a conectar con los espectadores y lograr hacerse con la victoria del concurso.