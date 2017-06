Era la primera aparición pública que hacía Mar Flores después de darse una segunda oportunidad con Elías Sacal, al haber sido elegida madrina del récord Guiness conseguido por el champan Moet & Chandon tras haber conseguido crear la pirámide de copas más grande del mundo, con 7 metros de altura y 50.116 copas.

Mar apareció con un aspecto inmejorable, y su cara lo decía todo a pesar de no querer hacer comentario alguno de su relación con el magnate mexicano. "Hace tiempo que decidí no hacer declaraciones sobre mi vida privada. Solo quiero aclarar que estrechar lazos con alguien que vive a miles de kilómetros es muy complicado, sobre todo cuando mis prioridades son estar con mis hijos y atender a mi familia".

De esta manera Mar aclaró los motivos de su breve separación, y los dos se han vuelto a dar una segunda oportunidad. Así lo confirmó Sacal, cuando se les vio juntos en Cannes.

La que fuera modelo y ahora diseñadora ya tiene planes de verano, con sus hijos. "Lo primero de todo hay que saber el resultado de los exámenes y, si han aprobado, nos iremos la sierra unos días y después a Ibiza, comentó.

A pesar de no querer entrar en detalles de tipo personal, estuvo muy comunicativa y confesó que este año estaba siendo muy bueno. "Me he caído y me he levantado, he tenido la oportunidad de sonreír, aunque no tuviese motivo para ello. Me considero una mujer muy afortunada, porque he podido desarrollarme en mi vida profesional de una manera muy bonita, aprendiendo mucho en el camino. Soy madre de 5 hijos maravillosos, y ahora como tengo una custodia compartida puedo disponer de tiempo más fácilmente para no tener remordimientos de conciencia, cuando no estoy con ellos. El tiempo que paso con ellos lo disfruto al cien por cien", declaró

La relación con su ex marido, el empresario Javier Merino, sigue siendo muy buena. "Lo que hemos hecho los dos es pensar en nuestros hijos, hemos tenido que tomar en algunas ocasiones decisiones que tal vez nos incomodaban, pero nos merecía la pena por ellos".

Está más guapa que nunca, y su agenda -según comentó- la tiene totalmente ordenada. "De 6 a 8 de la mañana hace sus ejercicios para mantenerse, después desayuna con sus hijos, los deja en el colegio, y hasta las 5 de la tarde reparte el tiempo como puede dedicándose a su proyecto empresarial, que según contó está muy satisfecha. "Poco a poco voy consiguiendo mis objetivos, ya tengo un equipo de personas que trabaja conmigo y eso hace sentirme con una responsabilidad grande, mantener un negocio en los tiempos que corren no es fácil", explicó.

No ve casi nada la televisión y no sigue el concurso en el que participa su sobrina Laura. "Es una niña estupenda, la quiero muchísimo, y tiene una parte muy importante y muy buena de su madre"

Sin entrar en detalles, tan solo dijo que su relación con Elías es lo que se ha visto últimamente en las revistas. "Lo que se ve es lo que hay", y con esa frase se despidió.