Elena Furiase ha heredado el arte de los Flores, no por la por la música, como su hermano, pero sí por la interpretación como su madre y varios miembros de esa familia de artistas. Según me comentó cuando coincidimos hace unos días, está a la espera de cerrar dos proyectos: uno en televisión y otro de cine. "Hasta no firmar, prefiero no desvelarlo, y mientras llega, colaboro en temas solidarios y de publicidad. Tengo mucha ganas de regresar a televisión, y confío que sea pronto", afirmó.

Al preguntarle por su madre, la gran Lolita Flores, comentó llena de orgullo lo bien que está. En este momento, imparable con el teatro. Dentro de poco tiene que irse a Argentina con la obra La Plaza del Diamante, y en Madrid, en el teatro de La Latina, el éxito no ha podido ser mejor con la obra Prefiero que Seamos Amigos.

Haciendo un repaso por la familia, al preguntarle por su padre Guillermo Furiase, me dijo que se encontraba mucho mejor de salud. Hay que recordar que sufrió un infarto cerebral en el 2015. "Tiene planes de regresar a Argentina a vivir, quiere tener una vida más tranquila y le apetece mucho reencontrase con su familia".

La actriz, con gran sentido del humor, confesó seguir soltera, pero no sola. "El día que tenga pareja, lo contaré sin ningún problema. He tenido novio y ahora estoy disfrutando de mi soltería, y cuando llegue el adecuado, lo contaré como siempre lo he hecho. De lo que sí tengo ganas es de ser madre, y conocer al hombre que me dé hijos, y sí no es así, pues me inseminaré y tan soltera. (Risas)".