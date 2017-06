Cristina Pedroche debuta en bikini como modelo de pasarela

Cristina Pedroche puede con lo que se le ponga por delante. A su facetas de reportera, presentadora, empresaria e imagen de varias marcas se une ahora la de modelo de pasarela... aunque haya sido por un día. Este fin de semana, Pedroche desfiló para la pasarela Moda Cálida en Gran Canaria, que este año cumple años y es todo un referente en la moda de baño española.

Como ella misma escribe en su blog, hace años hizo un reportaje para el programa Sé lo que hicisteis... y quedó encantada con el montaje y la organización, así que cuando la invitaron no dudó en decir que sí a pesar de sus "miedos". "Es verdad que ya había desfilado con anterioridad para otras marcas, pero esta ha sido la pasarela más internacional en la que he estado. Así que sí, podríamos aceptar lo de que debuto como modelo", escribe entre risas.

La presentadora subió a la pasarela con un vistoso bikini estampado y lleno de color acompañado por plumas. "El bikini con el que iba a desfilar me pareció precioso en foto la primera vez que me lo enseñaron, pero después cuando me lo puse, pude comprobar por qué esta pasarela y estos diseñadores canarios tienen tan buena fama. El tejido no era como el tejido normal de un bikini, se amoldaba perfectamente a mi cuerpo con una textura increíble y super cómodo".

Con su habitual sentido del humor, explica que estuvo a punto de ponerse a bailar o "hacer alguna tontería" de las suyas, pero se lo pensó dos veces. "Creo que para ser la 'primera vez' tenía que hacerlo con respeto total a la diseñadora y tratando de sentirme modelo total". A pesar de no ser modelo profesional, Pedroche se siente orgullosa de su trabajo y sobre todo de su tonificado cuerpo, que trabaja casi a diario, aunque como suele pasar, ya le han llovido críticas por su físico.

Pisando fuerte en #GranCanariaSFW 😊💪🏼 Muy feliz de haber podido desfilar en la mejor pasarela de baño del mundo!! ❤️👙 @grancanariamc ojalá el año que viene me dejéis repetir!!😜 Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 2:24 PDT