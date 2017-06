Marlene Mourreau y sus líos con Hacienda: "Me quiere quitar hasta las bragas"

Marlene Mourreau dice en una entrevista concedida a QMD! que Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid le "piden 50.000 euros aproximadamente" y denuncia que la Administración Pública le "quiere quitar hasta las bragas". "Que no me importa estar desnuda y sin bragas, pero con las cuentas bancarias, no", añade.

La actriz y presentadora francesa, que lleva "dos años sin trabajar", dice que tiene cuatro casas y que ha ahorrado toda su vida, "pero lo que tenía en el banco está a cero". Cuenta que, tras volver de vacaciones, "no podía ni comprar en el supermercado". "Me cortaron la luz y el agua. No tengo liquidez. Estoy a cero", agrega.

Mourreau declara que ahora mismo vive "de los ahorros": "En su día invertí en bienes inmuebles y ahora vivo de las rentas que me dan esos pisos. Me da para el día a día. Estoy muy apretada".

Además, lamenta que Miguel Guevara, el padre de su hijo, no se ocupa del joven desde "hace dos años": "Soy madre soltera". En cuestión de mantenimiento, Guevara "paga cuando puede".