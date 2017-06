La Primera Comunión de Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, ha dejado muchas de las imágenes de la pareja, tristemente de moda por su crisis sentimental. Besos, gestos de cariño y mucha felicidad desprendían los protagonistas de la prensa rosa de los últimos meses desde que saltara la noticia de un distanciamiento.

Tras la esperanza de que pudiera haber una posible reconciliación entre la cantante y la actriz, Marisa Martín Blázquez rompió la ilusión creada a raíz de esas fotografías de Bustamante y Paula felices de nuevo.

La periodista aseguró en el programa de Toñi Moreno, Vive la Vida, que Paula Echevarría habría encontrado de nuevo el amor en otra persona con la que estaría entablando una 'amistad especial' y que conoció a través de amigos no comunes con David: "En la vida de Paula hay una persona, desde hace unos meses, a la que está conociendo, no hablo de una relación amorosa, es una persona que se han conocido, que no es el motivo de la ruptura con David Bustamante porque este matrimonio llevaba mucho tiempo en crisis pero ha conocido a una persona con la que está muy ilusionada, con la que se ve, con la que ha empezado una relación y se ven cuando el tiempo lo permite".

Según la colaboradora, este hombre "es un empresario muy rico y conocido en Venezuela, tiene negocios entre Miami, Nueva York y España, tiene residencia en España y se conocieron por personas comunes. Ha habido amigos de el que han propiciado que se vean. Tanto la familia de este señor como Bustamante son conocedores de este inicio de esta amistad. A David no le hace gracia pero respeta lo que Paula decida".

De ser cierta esta información surge la duda de por qué la pareja no ha querido mandar el esperado y prometido comunicado conjunto haciendo oficial su ruptura. Según Antonio Rossi y Marisa, es David quién quiere dar el comunicado, pero ella es la que no se decide a dar el paso, incluso podría darlo él solo. Según Sandra Aladro, Bustamante tampoco quiere volver con Paula, pero se le ha vapuleado más y por eso quiere dar por hecha la ruptura.

Durante el programa, Paula se puso en contacto con Marisa Blázquez para desmentir la información y calificar la noticia como "cosas sin fundamento", sin embargo, la periodista mantiene todo lo que ha dicho e incluso se juega la melena a que es verdad.