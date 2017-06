La sonada entrevista a Paz Guerra, la madre de Alejandro Albalá, fue lo más sonado del pasado Deluxe y también de la crónica rosa de Es la mañana de Federico. Beatriz Cortázar, Emilia Landaluce y Rosa Belmonte comentaron la actitud de la suegra de Isabel Pantoja, al menos mientras Chabelita y Alejandro, su hijo, sigan juntos y sin materializar su tan cacareado divorcio.

Porque el acercamiento de ambos tras algunas semanas distanciados es, como poco, extraño, aunque no tanto si tenemos en cuenta la actitud habitual de la pareja y el hecho constado de que -tal y como dijo Federico Jiménez Losantos- "Chabelita no le interesa a nadie".

Sea como fuere y después de mucho tiempo guardando silencio, la madre de Alejandro Albalá se sentó en Sábado Deluxe para mandar un mensaje a su hijo, suplicándole que abriese los ojos sobre su relación con Isa Pantoja: "Si mi hijo se quitara la venda de los ojos, se daría cuenta de que se está equivocando. Su familia no le ha abandonado, y le estamos esperando en casa".

Paz Guerra dijo estar pasando un verdadero calvario con su hijo, que según ella practicamente ha roto toda relación familiar al volver con Isa Pantoja. Paz ha confesado como ha vivido esta relación desde sus inicios: "A los pocos meses de que empezara la relación con Isa, empecé a ver cosas raras. Ella estaba muy pendiente de su ex pareja. Tenía la sensación de que estaba jugando con mi hijo".

Críticas tan furibundas extrañaron a la periodista Beatriz Cortázar, que parece "no saber bien de qué vive su hijo". Quizá lo que ocurre -opinó- es que la madre de Alejandro "lleva mucho tiempo queriendo hacer un Deluxe". "Si escuchas a esta mujer sin conocer la historia, piensas que es una madre pidiendo auxilio porque su hijo se ha metido en una secta. Pobrecita". Tal y como aseguró en esRadio, "esta mujer llevaba ya tiempo saliendo en los medios, arremetiendo contra Chabelita y al final el hijo se la metió doblada, le mitió varias veces, y es una faena".

"Y claro, ese es el mensaje que da. Pero vamos a la realidad: este chico es lo que es, es lo que se ha denominado un ni-ni, que ni estudia ni trabaja y vive con Chabelita. Pero que la culpable sea Chabelita al cine por cien, no. Primero iba a ser piloto, luego auxiliar de vuelo", explicó Cortázar.

La propia Paz Guerra lo explicó en el Deluxe: "Siempre he querido que mi hijo se formara para tener un buen futuro, pero ahora vive en unas vacaciones permanentes, y no lo voy a consentir. Mi hijo ha estudiado para ser piloto, e iba a viajar a Estados Unidos para mejorar su inglés, pero ahora no hace nada".

Tal y como se explicó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, Paz desveló que le pidió a su hijo que no volviera con Isabel, sin embargo se enteró por terceros del regreso y ahora apenas tiene noticias de su hijo.

Sobre su participación en el programa, una de las más perseguidas, ella dijo: "Mi hijo me ha llamado para que no me sentara aquí, pero estoy seguro que es por ella. Espero que se alegre de que esté aquí dando la cara por él. Yo estoy aquí para demostrar que estoy dispuesta a llegar donde sea. Soy capaz de meterme en este mundo para luchar por él".... aunque tal y como se dijo en esRadio, habrá que esperar a la próxima exclusiva de la pareja para comparar versiones.