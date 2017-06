Jorge Javier Vázquez se lanza contra Felipe VI y Twitter lo deja en ridículo

Es lo que tiene opinar sobre todo y sobre todos, que hay veces que el pasado sale a la luz y deja en evidencia la hipocresía de ciertos comentarios.

Y eso ha pasado esta semana al presentador Jorge Javier Vázquez, que justo después de la celebración de la corrida de la Beneficiencia, presidida por el rey Felipe VI, escribió un tuit en que mostraba su desacuerdo con la actitud del monarca: "Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI".

Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI. pic.twitter.com/ohAU1oofNy — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 17, 2017

Abiertamente antitaurino y defensor de los animales, al presentador no le ha gustado que Felipe VI presida un evento de estas características, segundo al que asiste desde su proclamación. Sin embargo, las redes sociales, siempre dispuestas a tirar de hemeroteca y mala leche, han sacado a la luz una fotografía en la que se ve a Jorge Javier Vázquez muy contento en el burladero de una plaza de toros: "Yo he sido muy taurino. Mi abuelo saltó de espontáneo a una plaza. Yo durante una época tuve abono en La Monumental. Yo iba a los toros hasta que un día me invitaron a una corrida en Las Ventas, en barrera, estaba el Litri toreando, tuvo una tarde horrorosa. Yo escuché al toro quejarse, al toro sufrir, pasarlo muy mal. Estoy convencido de que el toro estaba diciendo: 'por favor, mátame de una puta vez, pero quítame ya este sufrimiento'", intentó justificarse hace meses en Hable con ellas.

La imagen ha corrido como la pólvora por las redes sociales, que han criticado el cambio de actitud del presentador: "La hipocresía de la dictadura de la subcultura del victimismo animalista no tiene límites", escribía un usuario acompañando la foto en cuestión. "Mucho soberbio se pasa la vida lamentando marginaciones para pedir después que se margine a otros. Relájate y más tolerancia", le recomendó el periodista Hermann Tertsch en su red social.

La hipocresía de la dictadura de la subcultura del victimismo animalista no tiene límites @jjaviervazquez pic.twitter.com/lJ1Hxk5zle — Ricardo Suárez (@SuarezRicardo) June 17, 2017