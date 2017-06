La guerra nada fría entre Laura Escanes y su ex Ferrán Regaña

La reciente boda de la influencer y bloguera Laura Escanes y el publicista Risto Mejide ha sido una de las principales citas de la "aristocracia" televisiva y del corazón. Y ha debido escocer al exnovio de la joven, que se lleva 22 años con su ahora marido.

"Quería follarse a un famoso y vivir del cuento", dijo Ferrán Regaña sobre Laura hace unos días. Ella guardó silencio pero al reincidir él en los ataques, la Instagramer –que ha visto cómo su caché crecía tras la boda– ha contestado, si bien de manera sutil, a esos desplantes.

Laura Escanes y Regaña acabaron su relación cuando la bloguera conoció a Risto y su fama, de paso, se disparara. Y solo ahora ha querido responder manifestando simplemente su felicidad.

La respuesta de Escanes | Instagram

"Lo que me haces sentir, ser y vivir. Te amo y me encanta que me fotografíes, Risto", ha escrito en Instagram, junto a una imagen en la que aparece, evidentemente, contenta.

Regaña no solo se conformó con arremeter contra Laura, sino también contra el exjurado de OT, al que no dudó en llamar "pagafantas" en una entrevista telefónica a una televisión catalana. Conociendo al publicista, es extraño que no haya respondido, pero tiempo al tiempo.

Los malos gestos tuvieron continuidad en su cuenta de Instagram, donde Ferrán subió una foto suya con una botella del perfume que los novios regalaron a los invitados a su boda, y que Laura –quizá en un gesto de chulería que evidencia que ambos no terminaron precisamente bien– envió a su ex.

Ferrán Regaña y su foto con el perfume | Instagram

El pie de foto, en todo caso, no tiene tampoco desperdicio: "¿Pensabais que no iba a tener uno? Dadle las gracias a Laura por enviármelo con tanta celeridad. Aunque en su piel perdura mi olor". El comentario desapareció, borrado por su autor, no así la foto.

En todo caso, la guerra entre ambos no tiene visos de acabar, en tanto los muy mediáticos Escanes y Mejide no cesan de anunciar su amor por redes sociales... Siempre habrá alguien que entre al trapo.