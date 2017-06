Los gestos que no se vieron durante la comunión de la hija de Paula y Bustamante

A pesar de la normalidad que intentaron transmitir Paula Echevarría y David Bustamante este sábado durante la celebración de la comunión de su hija Daniella, muchos aseguran que la tensión fue más que evidente en determinados momentos. De hecho, la actriz abandonó San Vicente de la Barquera horas después del evento junto a su hija, cumpliendo todo lo que había pactado con el cantante desde hacía meses.

Dos familias que dejaron de lado sus diferencias por la niña y que posaron muy sonrientes para los medios que allí se congregaron. Sin embargo, hay testigos que aseguran que no todo fue cordialidad, incluso hubo momentos en los que parecía que Bustamante iba a enfrentarse con la prensa ante las incómodas preguntas de algunos periodistas. Un momento en el que Paula intentó rebajar la tensión besando en la mejilla a su expareja.

Tras finalizar la celebración, madre e su hija viajaron hasta Candás en Asturias, sin Bustamante, para participar en la procesión del Corpus. Una ausencia que para muchos es otra evidencia de que la separación no tiene vuelta atrás. A esto se suman los rumores incesantes de una nueva ilusión en la vida de la actriz. La periodista Marisa Martín Blázquez habló este fin de semana sobre su posible relación con un empresario venezolano, una información que ella se apresuró a desmentir.

Sin embargo, durante el programa Sálvame de este lunes, Kiko Matamoros afirmó que el cantante "desconoce" la verdadera causa de su distanciamiento de Paula porque a ella "no le interesa hacerlo público". Es más, según el colaborador a la actriz "le viene estupendamente que se habla del venezolano. Pero la historia es muy distinta y de bastante mayor intensidad. La que ha tomado la decisión ha sido ella y no precisamente porque Bustamante se vaya tres días". Además, Matamoros pudo hablar con Marisa durante la publicidad y aseguró que sabe "mucho más de lo que ha dicho" hasta ahora y recomendó a la actriz "que no le eche pulsos a nadie" si no quiere que la verdad salga a la luz.

Paula parece que tiene muy claro que, una vez cumplido el pacto alcanzado para celebrar la comunión de la forma más pacífica posible, está decidida a formalizar su divorcio y Bustamante estaría empezando a aceptar que no habría vuelta atrás.