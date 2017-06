Sonia Monroy nos intenta colar un nuevo tongo

Es innegable la perseverancia de Sonia Monroy en el intento de cumplir su sueño de ser una reconocida actriz en Hollywood. Sus capacidades interpretativas siempre han sido cuestionadas y su credibilidad está muy dañada debido a los escándalos que protagonizó durante sus primeros años de fama en España y al intentar engañar al mundo con su supuesta presencia en la gala de los Oscar.

Hace unas semanas nos hacíamos eco del inesperado éxito que había tenido su nuevo proyecto, una telenovela titulada El hogar es donde está la casa, realizada en directo y donde el espectador puede decidir lo que pasa en cada momento con sus votos. Aunque se trata de una ficción de baja calidad, la compañía Super Deluxe, que nació hace un año y medio en EEUU, se han encontrado con una gran cantidad de seguidores que esperan cada semana un nuevo capítulo que se emite a través de Facebook.

Esta semana, el éxito de la telenovela ocupaba la portada de Business, suplemento de Los Ángeles Times, y la actriz aprovechaba para agradecer el apoyo a sus seguidores: "Verme en portada del periódico mas importante de Los Angeles y leer una linda y respetuosa entrevista hablando de mi carrera como actriz en Hollywood acerca del éxito de nuestra Telenovela es muy gratificante. Estoy súper orgullosa de poder decir que yo sola tuve la valentía de irme de mi país y sin padrinos ni contactos. Empecé de cero mi carrera de actriz en USA y gracias a mi constancia, esfuerzo y dedicación poco a poco estoy haciendo mi sueño realidad y estoy trabajando en lo que mas amo en esta vida. Todo esfuerzo tiene su recompensa".

Y claro, no sería nuestra Sonia Monroy si no incluyera en sus declaraciones un toque de fantasía (o invención). Aunque es cierto que el periódico dedica un extenso reportaje al éxito de la serie, en ningún momento aparece su nombre en la versión online del artículo a pesar de afirmar que le han realizado una "linda y respetuosa entrevista". Lo único que podemos ver de la actriz en el artículo es una fotografía en la que aparece acompañada de parte del reparto de la serie. Una mentirijilla más de la ex cantante de las Sex-Boom, que una vez más se la perdonamos porque en el fondo nos encantan y divierten.