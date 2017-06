Aparece muerta en la cárcel la joven que apuñaló a Amor Romeira

La ex concursante de Gran Hermano, Amor Romeira, sufrió en el año 2012 una de las experiencias más traumáticas de su vida a la salida de una discoteca. Una chica se acercó a ella y le asestó una puñalada en Fuerteventura por la que tuvieron que darle 21 puntos de sutura entre el muslo y el costado izquierdo. Según declararon los médicos en su momento, la doble faja que llevaba en ese momento le salvó la vida al permitir que el corte no llegara a ser muy profundo. La exconcursante fue sedada y trasladada rápidamente al hospital de Fuerteventura, donde quedó ingresada y recibió atención sanitaria.

Hace unas semanas, Amor acudió al plató de Cámbiame VIP donde Cristina Rodríguez la ayudó a mejorar su estilismo, y recordó el percance e, incluso, enseñó la cicatriz sin saber lo que sucedería tan solo unos días después: "Mis amores, mi gente de Instagram, usted saben que yo lo comparto todo: lo bueno, lo malo, mis cabreos, mis emociones, mis alegrías... Hoy he recibido una noticia que no es buena. Cuando la recibí me quedé en shock.Ni me alegró ni me puso triste. He recibido la noticia de que la chica que me apuñaló ha aparecido muerta en la cárcel. Te preguntas tantas cosas... ¿Por qué me tuviste que hacer esto? Ahora que la perdone Dios", escribió la canaria en Instagram este martes.

Según informó la propia Amor, la agresora se encontraba actualmente en prisión y fue hallada sin vida en su celda debido a un ataque de asma: "Se asfixió y murió".